Москва
Профиль пользователя nnikol
О себе
22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)
Хожу на танцы в разных направлениях: стрип, хилс, джаз фанк, хип-хоп)
Если мне предложить поехать завтра в сочи, я повозмущаюсь, но соглашусь. Когда получу долгожданный загранник, то можно и другие страны рассмотреть😄
Занимаюсь английским, люблю театры во всех направлениях, в квизах и логических играх сражаюсь до последнего
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Завести новые знакомства ✨
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Найти подругу
Найти подругу🙃
Пора выбираться на улицу! ☀️
Классно проводить время друг с другом
Хочу найти подругу🐁
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Подруга нужна, девачкииии
Найти подругу 🥹
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Девкиии, я за любой кипишь
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
ищу подруг💞
Ищу подружку❤️🩹
Слетать в путешествие
Проведём весело время ✌️
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Прогуляться
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Прогуляться и перекусить
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Пропала подруга! Ищууууу
Ищу компаньонок/подруг🌷
Погулять в Царицыно
Ищу подружку🤗
Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)
Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)
Отдохнуть в баре, ресторане
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
Поваляться на пляжу
ищем команду для квестов )
Квест ужастик
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