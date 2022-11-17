О себе

Меня зовут Дарья🙋🏼‍♀️

Я жена, молодая мамочка и довольно осознанный человек) На данный момент мне наиболее интересные темы ароматерапии, гармоничного родительства и самореализации. Также мне близок спорт, но пока не определилась чем именно хочу заниматься в данный промежуток времени) Люблю театр, выставки, балет,- хотелось бы ходить чаще на такие культурные мероприятия. Также мне близки женские круги, тема раскрытия женственности и всё вот это немножко ‘ведьминское’😁 Люблю просто собираться девочками и общаться на разные темы, могу поддержать практически любую беседу)