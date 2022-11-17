Москва
Профиль пользователя Dari.Svet

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О себе

Меня зовут Дарья🙋🏼‍♀️
Я жена, молодая мамочка и довольно осознанный человек) На данный момент мне наиболее интересные темы ароматерапии, гармоничного родительства и самореализации. Также мне близок спорт, но пока не определилась чем именно хочу заниматься в данный промежуток времени) Люблю театр, выставки, балет,- хотелось бы ходить чаще на такие культурные мероприятия. Также мне близки женские круги, тема раскрытия женственности и всё вот это немножко ‘ведьминское’😁 Люблю просто собираться девочками и общаться на разные темы, могу поддержать практически любую беседу)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу близких по духу подруг)

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Хочу подружиться

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Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

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Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание

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Девочки, пишите, будем знакомиться)

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Прогуляться по центру Москвы

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Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

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Москва → Другое

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Прогуляться

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Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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Проведём весело время ✌️

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Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

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Прогуляться по Москве,выпить кофе)

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Обсудить рестораны в Москве

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Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Ищу подружек, мне 23 года

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Lol1996
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя linopia
Москва → Другое

сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Ya_Dasha
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

маленькое фото пользователя Nika17
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

маленькое фото пользователя Tanka
Москва → Другое

Погулять, посидеть где-нибудь

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Ludmilla
Москва → Другое

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

маленькое фото пользователя Irina4
Москва → Другое

Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

маленькое фото пользователя Anastasia.Safi
Москва → Другое

найти подруг

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Madoshkins
Москва → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя Anyshka
Москва → Другое

Прогуляться по старой Москве

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Девчонки, пошлите гулять💕🥂

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

маленькое фото пользователя samorodova
Москва → Другое

выбраться погулять!

маленькое фото пользователя Valeriya9920
Москва → Другое

Ищу подруг для общения по душам, время препровождения

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя Polina23
Москва → Другое

Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

маленькое фото пользователя Valeumy
Москва → Другое

Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

маленькое фото пользователя Vii_Morskaya
Москва → Другое

найти подруг в новом городе 🌸

маленькое фото пользователя Anytochka
Москва → Другое

Го пить кофе☕️

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tory
Москва → Другое

пикник в серебряном бору

маленькое фото пользователя Nafisa
Москва → Другое

Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

маленькое фото пользователя Rika
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться ,поболтать )

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

СЗАО/САО Ищу подругу

маленькое фото пользователя Yanotik
Москва → Другое

Ищу подружку

маленькое фото пользователя Yuliana77
Москва → Другое

Сходить на скалодром

маленькое фото пользователя Toritii
Москва → Другое

Фестиваль стиля "Сирень"

маленькое фото пользователя Lizok2004
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Организация и проведение активного отдыха : 🧩

маленькое фото пользователя Maryam06
Москва → Другое

Хочу друзей

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

маленькое фото пользователя promary
Москва → Другое

прогуляться по центру, поболтать

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Собраться на эстетичный пикник и поболтать

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Пишите, кто хочет подышать весной)

маленькое фото пользователя ELENA15
Москва → Другое

сходить на мероприятие

маленькое фото пользователя Olga
Москва → Другое

Погулять на вднх

маленькое фото пользователя Zara05
Москва → Другое

Подружиться )

маленькое фото пользователя Keksik6776
Москва → Другое

Молодые мамы, вы где??

маленькое фото пользователя Lesya97
Москва → Другое

Пишите, если хотите пообщаться

маленькое фото пользователя Kirieshka
Москва → Другое

Прогуляться в парке Коломенское

маленькое фото пользователя Kfimh
Москва → Другое

После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)

маленькое фото пользователя Irina2705
Москва → Другое

Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест

маленькое фото пользователя rsultangaleeva
Москва → Другое

Осенняя фотосессия

маленькое фото пользователя lizaveta____l
Москва → Другое

Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)

маленькое фото пользователя nature_city
Москва → Другое

Детские настолки 🎲

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Olivia02
Москва → Другое

Прогуляться, поболтать , перекусить .

маленькое фото пользователя Pavlina
Москва → Другое

Дзен. Ланч. (Обед с обменом знаниями жизненными хитростями).

маленькое фото пользователя Sandra
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Lyuba
Москва → Другое

Погулять,пофоткаться.Приятно провести время)

маленькое фото пользователя Nadejda
Москва → Другое

Ищу подруг для живого общения.

маленькое фото пользователя Kristina58483
Москва → Другое

Найти подружек хочу

маленькое фото пользователя Iana02
Москва → Другое

Ищу компанию девочек, устроить девичник в Москва сити🔥

маленькое фото пользователя vika49053
Москва → Другое

Я иду гулять

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Сходить в ресторан

маленькое фото пользователя Lisastih
Москва → Другое

Сходить в театр

маленькое фото пользователя Oksanasova
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Ursula
Москва → Другое

Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

маленькое фото пользователя Fraukitty
Москва → Другое

Для начала переписка, общение, а дальше будет видно

маленькое фото пользователя Ksenia04
Москва → Другое

Выпить кофе)

маленькое фото пользователя dia_ryzhova
Москва → Другое

Пробежаться, тренировка в парке

маленькое фото пользователя Vera04
Москва → Другое

Отпуск в этом году

маленькое фото пользователя Daria_kr
Москва → Другое

Пикник в парке

маленькое фото пользователя Kriss
Москва → Другое

Прогулятся

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Ищу попутчицу в Турцию на конец августа/начало сентября🔆

маленькое фото пользователя Natalij
Москва → Другое

Общения с девочками

маленькое фото пользователя Kate_v
Москва → Другое

Концерт Дельфина

маленькое фото пользователя Malwina
Москва → Другое

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