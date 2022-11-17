Москва
Профиль пользователя Dari.Svet
О себе
Меня зовут Дарья🙋🏼♀️
Я жена, молодая мамочка и довольно осознанный человек) На данный момент мне наиболее интересные темы ароматерапии, гармоничного родительства и самореализации. Также мне близок спорт, но пока не определилась чем именно хочу заниматься в данный промежуток времени) Люблю театр, выставки, балет,- хотелось бы ходить чаще на такие культурные мероприятия. Также мне близки женские круги, тема раскрытия женственности и всё вот это немножко ‘ведьминское’😁 Люблю просто собираться девочками и общаться на разные темы, могу поддержать практически любую беседу)
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Найти подругу
Найти подруг!
Найти подругу🙃
Ищу подруг)
Женское комьюнити
Хочу найти подругу🐁
Найти подруг 🙂
Прогуляться ,сходить в кино
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Найти подруг🛍🎀🧸
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Ищу подруг🐣
Познакомиться с классными людьми :)
Подруга нужна, девачкииии
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Найти подругу 🥹
Ищу подружку🥹
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Хочу подружиться
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Женская тусовка
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Поговорим?
Прогуляться, перекусить
Хотелось бы найти классных подружек
Ищу подругу💝
ищу подруг💞
Ищу подруг
Ищу подружку❤️🩹
Ищу подругу для приятного общения от 27 лет. Читать описание
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Прогуляться по центру Москвы
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Ищу подруг
Прогуляться
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Проведём весело время ✌️
Ищу пидружку 🦋
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Сходить на standup
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Обсудить рестораны в Москве
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Приятная компания) позитивное общение)
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Хочу найти подружку
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
ищу подружку
Активное времяпровождение ✨
Прогуляться и перекусить
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Сходить пофоткаться, перекусить
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Ищу подружек, мне 23 года
Погулять по городу
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Погулять по городу, пообщаться
Ищу подруг
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Го пить кофе или гулять
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Погулять, посидеть где-нибудь
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Ищу подругу🥂
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
найти подруг
Ищу подруг
Найти подружку
Прогуляться по старой Москве
Девчонки, пошлите гулять💕🥂
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
выбраться погулять!
Ищу подруг для общения по душам, время препровождения
Познакомиться чтоб создавать или кайфовать
Попить кофе в классном месте, поболтать 💗
Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇
найти подруг в новом городе 🌸
Го пить кофе☕️
Ищу подругу
пикник в серебряном бору
Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Прогуляться ,поболтать )
СЗАО/САО Ищу подругу
Ищу подружку
Сходить на скалодром
Фестиваль стиля "Сирень"
Прогуляться
Организация и проведение активного отдыха : 🧩
Хочу друзей
Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память
прогуляться по центру, поболтать
Собраться на эстетичный пикник и поболтать
Пишите, кто хочет подышать весной)
сходить на мероприятие
Погулять на вднх
Подружиться )
Молодые мамы, вы где??
Пишите, если хотите пообщаться
Прогуляться в парке Коломенское
После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)
Хочу найти подруг для общения, прогулок, посещение интересных мест
Осенняя фотосессия
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Ищу компанию, кто хочет/ходит в бассейн в клуб Fitnessavenue (ВАО)
Детские настолки 🎲
Событие удалено
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