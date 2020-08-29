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С кем сходить на музыкальный концерт или фестиваль, посмотреть фильм, спектакаль, мюзикл или пьесу.

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Иногда просто хочется найти человека для общения в интернете.

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фото пользователя Tiaa собрать компанию

Хочу создать беседу в тг

@Tiaa


фото пользователя valsnake прогуляться, перекусить

Прогулки и интересное времяпровождение

@valsnake


фото пользователя GTK67 прогуляться, перекусить

Можно попробовать тебя пофоткать?)

@GTK67


фото пользователя arinmoonlite пообщаться

Простое, легкое общение 🤗

@arinmoonlite


фото пользователя Kristina другое

Пообщаемся?)

@Kristina


фото пользователя Rainy_spb собрать компанию

Друзья, где вы?..

@Rainy_spb


фото пользователя W1ldRush прогуляться, перекусить

Настолки вечером

@W1ldRush


фото пользователя Nichkin другое

Может пофоткаем друг друга ???

@Nichkin


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