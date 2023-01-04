Москва
Профиль пользователя KristinaSherry

фото пользователя KristinaSherry
фото #2 пользователя KristinaSherry
фото #3 пользователя KristinaSherry
фото #4 пользователя KristinaSherry
фото #5 пользователя KristinaSherry
фото #6 пользователя KristinaSherry

О себе

Люблю исследовать новые места в Москве, поэтому открыта к предложениям.
Есть молодой человек, поэтому с парнями на личные встречи не хожу!
Интересы: психология, инстаграм, создание контента, юмор, творческие коллаборации, фотосессии, дизайн интерьера, стилизация образов, мировые тенденции в сфере моды и красоты, бьюти-индустрия.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для общения)

Москва → собрать компанию

Устроить мини пикник 🧺

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться в центре, перекусить в кафе

Москва → другое

Устроить фотосессию

Москва → сходить на мероприятие

Пофоткаться в центре, знаю красивую локацию

Москва → собрать компанию

Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

Москва → пообщаться

Поговорить на тему продвижения инстаграм, reels

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить рестораны в Москве

Москва → пообщаться

Настольные игры ♟️🎲

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, поснимать контент ✨

Москва → путешествия

Ищу подругу слетать на отдых заграницу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Elizabeth
Москва → Другое

Вейксерфинг

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя BanoSlon
Москва → Другое

Поиграть в пивное казино

маленькое фото пользователя Nadya_loft
Москва → Другое

Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

маленькое фото пользователя Dasha_Goranova
Москва → Другое

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя LizaS
Москва → Другое

Разыскиваются красивые и весёлые подруги!

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Погулять, перекусить

маленькое фото пользователя VikaOrd
Москва → Другое

Го поговорим

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

IT сообщество программистов и фрилансеров

маленькое фото пользователя julia_hello
Москва → Другое

Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Сходить в лазер тег

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Теперь в событиях есть групповые чаты

маленькое фото пользователя Anna12
Москва → Другое

Кто хочет стать моделью пишите мне в лс

маленькое фото пользователя Dasiha
Псков → Другое

Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

маленькое фото пользователя Zanozilka
Москва → Другое

Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби). Хотелось бы найти голос.

маленькое фото пользователя Kategreh
Москва → Другое

Хочу начать заниматься йогой

маленькое фото пользователя Lola
Москва → Другое

🤪🔥 сходить в крутое место

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.