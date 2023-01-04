Люблю исследовать новые места в Москве, поэтому открыта к предложениям. Есть молодой человек, поэтому с парнями на личные встречи не хожу! Интересы: психология, инстаграм, создание контента, юмор, творческие коллаборации, фотосессии, дизайн интерьера, стилизация образов, мировые тенденции в сфере моды и красоты, бьюти-индустрия.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🏢 Работа

Псков → Другое Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

Москва → Другое Кто хочет стать моделью пишите мне в лс

Москва → Другое Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → Другое Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦

Москва → Другое Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

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