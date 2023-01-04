Москва
Профиль пользователя KristinaSherry
О себе
Люблю исследовать новые места в Москве, поэтому открыта к предложениям.
Есть молодой человек, поэтому с парнями на личные встречи не хожу!
Интересы: психология, инстаграм, создание контента, юмор, творческие коллаборации, фотосессии, дизайн интерьера, стилизация образов, мировые тенденции в сфере моды и красоты, бьюти-индустрия.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Ищу друзей для общения)
Устроить мини пикник 🧺
Встретиться в центре, перекусить в кафе
Устроить фотосессию
Пофоткаться в центре, знаю красивую локацию
Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀
Поговорить на тему продвижения инстаграм, reels
Обсудить рестораны в Москве
Настольные игры ♟️🎲
Прогуляться, пообщаться, поснимать контент ✨
Ищу подругу слетать на отдых заграницу
Участие в других событиях
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Женская тусовка
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Вейксерфинг
Прекрасное знакомство
Проведём весело время ✌️
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Random 7/7
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Гулять по Москве, ищу новое окружение
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Girls 25+ ищу подружек)
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Ищу развивающихся и создающих
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)
Поиграть в пивное казино
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Прогуляться в парке
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!
Погулять, перекусить
Го поговорим
IT сообщество программистов и фрилансеров
Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦
Сходить в лазер тег
Теперь в событиях есть групповые чаты
Кто хочет стать моделью пишите мне в лс
Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.
Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби). Хотелось бы найти голос.
Хочу начать заниматься йогой
🤪🔥 сходить в крутое место
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