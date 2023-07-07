Блог InParty

7 сентября 2023 г. Как найти соседа с кем снимать квартиру

Сложно ли вам было жить с родителями? Бывает и так, что с соседом жизнь становится ещё сложнее. В этой статье мы расскажем, где можно найти соседа, и какие ошибки при этом можно допустить.