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Москва
Профиль пользователя Olga_Belosnezka

фото пользователя Olga_Belosnezka

О себе

Пойду поиграть в квиз и т.п.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет вместе поехать покататься на горных лыжах недалеко от Москвы?

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