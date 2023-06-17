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Москва
Москва
Профиль пользователя Olga_Belosnezka
О себе
Пойду поиграть в квиз и т.п.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры
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