“Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Дружба и общение — наша базовая психологическая потребность. Ученые многократно доказали, что общение важно и для эмоционального благополучия, и для физического здоровья. В современном мире у нас все меньше социальных контактов: уже необязательно выходить из дома в магазин и даже на работу, все доступно онлайн. В такой ситуации задача найти друзей кажется настоящим вызовом. Рассказываем, как с ним справиться.

Почему важна дружба

Ученые давно выяснили, что те, у кого есть друзья, живут дольше одиночек и чувствуют себя лучше. Так, специалисты из Гарвардского университета назвали крепкие личные отношения главным фактором физического и ментального здоровья. Он оказался важнее, чем правильное питание или регулярные занятия спортом. К такому выводу пришли авторы самого длинного исследования счастья и благополучия в мире, начатого в 1938 году. В статье для The Wall Street Journal о своей работе ученые рассказали: месяц еженедельных часовых встреч с другом прибавляет 87 дней жизни, а встреча раз в месяц — 20 дней (расчеты для людей 40-80 лет). При этом такое общение приносит людям больше счастья, чем деньги и слава. Другие исследования подтверждают: встречи с друзьями улучшают самочувствие и ментальное здоровье, и даже продлевают жизнь. Европейские медики связывают одиночество с риском болезней сердца, диабета, деменции, ослаблением иммунной системы и другими болезнями. Социальная изоляция чревата и ментальными проблемами: снижается самооценка и уверенность в себе, повышается уровень тревожности, растет риск депрессии. Есть данные о том, что необщительные люди и зарабатывают на четверть меньше остальных. Тем не менее, многие проводят все меньше времени с друзьями и близкими: свой вклад внесла пандемия с удаленной работой и Zoom-вечеринками. По результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в 2021-м, за последние год-два 35% россиян стали меньше общаться «вживую» с друзьями и близкими, а почти четверть граждан (23%) чувствуют себя одинокими. Так происходит не только в России. Согласно исследованию Бюро переписи населения США, средний американец в 2021 году проводил с друзьями 2 часа 45 минут в неделю. По сравнению с 2010-2013 годами показатель сократился больше, чем вдвое — тогда он был на уровне 6,5 часов в неделю. Ученые встревожены этой тенденцией. Согласно сообщению специалистов из Университета Бригама Янга, мир накрывает эпидемия одиночества. По мнению ученых, социальная изоляция может оказаться опаснее для здоровья, чем ожирение. А дружеские связи, напротив, снижают риск ранней смерти на 50%.

1. Где искать друзей

Если вам не хватает друзей и вы периодически чувствуете одиночество, вы в этом, уж извините за каламбур, не одиноки. В исследовательском центре американской жизни утверждают: в 2021 году у каждого восьмого жителя США не было близких друзей. В 1990-м число таких американцев оценивали в 3%. Согласно исследованию социальной динамики, которое провели в США, в среднем наши современники не заводили новых друзей более пяти лет. 22% миллениалов заявляют, что у них вообще нет друзей — показатель вчетверо выше, чем у их ровесников 30 лет назад, показал опрос британской платформы YouGov. Если хочется исправить ситуацию, возникает вопрос, где же искать друзей. Вот несколько вариантов.

Записаться на курсы

Чтобы найти новых знакомых, часто советуют найти хобби. Когда давно хочется заняться, к примеру, флористикой, самое время записаться на курсы — там вы встретите единомышленников. Еще есть кулинарные классы, занятия по английскому или испанскому языку, рисованию и куче других направлений. Новое увлечение объединит вас с остальными учениками и добавит тем для разговоров. Лучше, если курсы очные, а не онлайн, и длятся от нескольких недель. Тогда получится присмотреться ко всем участникам группы, поболтать и выпить кофе в перерыве, вместе дойти до метро.

Заняться командным спортом

Другой известный способ найти друзей — заняться спортом. Например, пойти в секцию футбола, баскетбола, хоккея или каякинга. Подойдут и танцы. Вместе с новыми знакомыми можно обсудить нюансы тренировок, а совместные переживания вроде поддержки друг друга на скалодроме станут почвой для более близких отношений.

Стать волонтером Фонды помощи и другие организации волонтеров — подходящее место для поиска новых друзей, ведь совместная работа объединяет. Плюс у вас наверняка будут общие ценности и взгляды на то, как сделать мир лучше. Например, предложите свою помощь в приюте для животных, доме престарелых или больнице.

Найти в интернете

Найти новых приятелей можно и в интернете, например, в профильных сообществах в соцсетях. Но этот способ скорее дедовский — сейчас становятся популярны специальные приложения для поиска друзей. Тенденцию отметили авторы отчета Data.AI по рынку мобильных приложений. Они приводят в пример Yubo («Тиндер» для поиска друзей в чатах и прямых эфирах), Hoop (помогает найти новых друзей в Snapchat), Vina и некоторые другие. Для стран СНГ можно использовать приложение для поиска друзей — InParty. Здесь находят попутчиков в путешествие, компаньонов для игры в настолки или похода в кино, людей просто для общения онлайн.

Возродить старую дружбу

Если новые знакомства кажутся слишком сложным делом, можно начать с возобновления прежних связей. К тому же ученые утверждают, что нужное для установления дружбы доверие быстрее возникает между бывшими друзьями, чем между малознакомыми людьми. Согласно результатам экспериментов американских психологов, неожиданный звонок или сообщение от старого друга люди ценят выше, чем мы думаем. Инициаторы контакта считали, что их собеседники будут им признательны в среднем на 5,6 балла из семи, а те были благодарны на 6,2. В общем, скорее всего, старый знакомый будет рад звонку или сообщению. Впрочем, если долго не поддерживать связь, дружба ослабевает. Согласно расчетам ученых, для этого достаточно трех лет.

Присмотреться к людям, которых вы часто встречаете

Если говорить о поиске новых друзей, для начала стоит присмотреться к людям вокруг — тем, кого вы видите во дворе дома, в лифте, в парке во время пробежки или прогулки с собакой. Вы можете здороваться, через некоторое время начать спрашивать, как дела, почувствовав взаимный интерес — сходить выпить кофе.

Лучше узнать коллег

Еще «кандидатов в друзья» можно присмотреть среди коллег. Если вы предложите пообщаться во время ланча или подвезти человека домой, а то и вовсе всем отделом пойти вечером в бар, появится фундамент для новых отношений. Впрочем, этого может и не случиться — это тоже нормально, не отчаивайтесь.

2. Как развить знакомство в дружбу

Мы обсудили, где найти новых знакомых, но они не сразу станут вам друзьями — на это потребуется время. Сколько именно, зависит от конкретного случая, но в качестве ориентира подойдут расчеты ученых из Канзасского университета. Исследователи установили: как правило, знакомые становятся приятелями после 40-60 часов общения, друзьями — после 90 часов, а лучшими друзьями — после 200. Речь о средних показателях, но ученые зафиксировали и максимум, когда для того, чтобы завязалась глубокая дружба, потребовалось 737 часов.

Инициируйте контакт

Люди часто говорят, что им сложно поддерживать отношения из-за авралов на работе или множества домашних дел. Но несколько минут раз в две недели на телефонный звонок найдутся и в самом плотном графике. Как выяснили ученые, близкие друзья набирают друг друга раз в 15 дней.

Не стесняйтесь

Согласно исследованию, проведенному среди американцев, 45% взрослых испытывают трудности с тем, чтобы завести новых друзей, а 42% ссылаются на замкнутость или застенчивость как на причину своих трудностей. А раз знакомиться и поддерживать отношения сложно не только вам, собеседник, скорее всего, будет рад пообщаться. Распространенный страх — показаться навязчивым. Но вы легко заметите, что человек не хочет сближаться, и сможете отступить. Он будет стараться минимизировать разговоры и количество совместного времени, не станет проявлять инициативу.

Поддерживайте разговор

Иногда кажется, что для разговора с новым знакомым нет тем. Скорее всего, это не так, ведь вы еще недостаточно друг друга знаете. Можно начать с обсуждения погоды и того, что происходит вокруг вас, спросить, как идут дела у собеседника. Здорово, если вы смотрите последние фильмы, сериалы, читаете книги — все это можно обсудить. Или рассказать о том, чего интересного вы на днях читали или видели и поинтересоваться, какие произведения или жанры нравятся собеседнику. Пока вы не стали друзьями, лучше избегать разговоров о политике, религии, личной жизни, негативных высказываний о чем-либо.

Будьте искренним

Согласно исследованию американских психологов, для формирования близких отношений важна искренность. Мы становимся симпатичнее для собеседника, если делимся чем-то личным. Кроме того, и слушатель нам после этого нравится больше. Плюс ему хочется рассказать о себе в ответ. В начале отношений подойдут признания о том, что вы поете в душе или ненавидите лакрицу, а вот с очень личными секретами и скелетами в шкафу лучше повременить.

Показывайте заинтересованность

Люди больше склонны дружить с теми, кто проявляет интерес к их жизни и мнениям. Продемонстрировать этот интерес помогут навыки активного слушания. Так психологи называют ситуацию, когда собеседник во время рассказа показывает любопытство и своими реакциями поощряет говорящего продолжать. Такой слушатель задает открытые вопросы — те, на которые нужен развернутый ответ, не получится сказать только «да» или «нет». Например, если человек рассказывает о восхождении на Эверест, можно поинтересоваться, каково было пройти этот путь, как он себя чувствовал на вершине. Стоит обратить внимание и на язык тела — выбрать открытую позу, развернуться к собеседнику, поддерживать зрительный контакт, показывать эмоциональную реакцию на сказанное.

Делайте комплименты

Люди рады похвале от окружающих не меньше, чем деньгам, показало исследование японских ученых. Причем комплимент не только приятен собеседнику, но и улучшает мнение о том, кто его сказал — теперь добрые слова будут ассоциироваться с автором похвалы, считают ученые. Проще говоря, если отметить острый ум коллеги, в его глазах вы станете сообразительнее, а если похвалить красоту соседки — для нее и вы будете симпатичнее.