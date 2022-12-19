Москва
Профиль пользователя klimenko_evgen

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О себе

Люблю исследовать новые места в Москве, поэтому открыт к предложениям.
Интересы: психология, актёрская деятельность, создание контента, юмор, творческие коллаборации, организация фотосессий, стилизация образов, кино, диджеинг, путешествия

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

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