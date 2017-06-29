Москва
Профиль пользователя Adaksinaa
О себе
По будням работаю , по выходным хотела бы найти новых друзей с которым можно было круто и активно проводить время: гулять, ходить на выставки, театры, кафешки, проводить разные мероприятия и вообще любые авантюры
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
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