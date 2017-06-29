Москва
Профиль пользователя Adaksinaa

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О себе

По будням работаю , по выходным хотела бы найти новых друзей с которым можно было круто и активно проводить время: гулять, ходить на выставки, театры, кафешки, проводить разные мероприятия и вообще любые авантюры

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить, потусить в клубе☺️

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.