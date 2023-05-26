Хочу эмоций и хорошего человечка, в идеале - теплой дружбы. Погулять, поговорить, помолчать, зайти в кофейню или за крафтовым, попробовать что-то новое, сходить на театральную премьеру, потеряться в московских улочках, вместе искать удачный ракурс для фото, подписывать милые открытки, разложить таро, побухтеть на работу и/или начальника - да что угодно. Верю, что и после 20 можно стать близкими 🐾 За принцип "словами через рот" Продам душу за хинкали!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

📺 Политика ☣️ Токсичность

Москва → Другое Пятница, а я в номере тухну( Может кто разбавит мой вечер?

Москва → Другое Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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