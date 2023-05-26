Москва
Профиль пользователя Merovef
О себе
Хочу эмоций и хорошего человечка, в идеале - теплой дружбы. Погулять, поговорить, помолчать, зайти в кофейню или за крафтовым, попробовать что-то новое, сходить на театральную премьеру, потеряться в московских улочках, вместе искать удачный ракурс для фото, подписывать милые открытки, разложить таро, побухтеть на работу и/или начальника - да что угодно. Верю, что и после 20 можно стать близкими 🐾 За принцип "словами через рот"
Продам душу за хинкали!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
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