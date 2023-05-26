Москва
Профиль пользователя Merovef

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О себе

Хочу эмоций и хорошего человечка, в идеале - теплой дружбы. Погулять, поговорить, помолчать, зайти в кофейню или за крафтовым, попробовать что-то новое, сходить на театральную премьеру, потеряться в московских улочках, вместе искать удачный ракурс для фото, подписывать милые открытки, разложить таро, побухтеть на работу и/или начальника - да что угодно. Верю, что и после 20 можно стать близкими 🐾 За принцип "словами через рот"
Продам душу за хинкали!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Компанию на концерт Канцлера Ги 24.06

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

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Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

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Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя SaiFai
Москва → Другое

Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

маленькое фото пользователя Yanavain
Москва → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя AURORSKAYA
Москва → Другое

Ищу человека близкого по духу

маленькое фото пользователя neubivaemaya
Москва → Другое

Московская ярмарка

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Сходить в твое любимое место

маленькое фото пользователя Stanley_H.Tweedl
Москва → Другое

Пятница, а я в номере тухну( Может кто разбавит мой вечер?

маленькое фото пользователя RomanAxe
Москва → Другое

Шашлыки на Борисовских прудах

маленькое фото пользователя Elizaveta467
Москва → Другое

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