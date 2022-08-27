Я, Наташа) Мне 23 года Относительно недавно в Москве и до сих пор не завела новых знакомств Хотелось бы найти подругу, с которой можно было бы прогуляться, посидеть в приятном месте и поболтать обо всем) В данный момент я заканчиваю обучение в магистратуре по специальности «детский психолог», временно не работаю Интересен активный отдых, год назад закончила курсы фитнес тренера, после занималась тренерством онлайн, а походы в зал забросила(буду рада это исправить, ведь вместе веселее😁) Интроверт, но умею дружить и считаю, что на меня можно положиться 🫡 Рост 172 см, если кому то важны эти параметры 😄

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Москва → Другое Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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