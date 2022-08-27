Москва
Профиль пользователя Nata1i
О себе
Я, Наташа)
Мне 23 года
Относительно недавно в Москве и до сих пор не завела новых знакомств
Хотелось бы найти подругу, с которой можно было бы прогуляться, посидеть в приятном месте и поболтать обо всем)
В данный момент я заканчиваю обучение в магистратуре по специальности «детский психолог», временно не работаю
Интересен активный отдых, год назад закончила курсы фитнес тренера, после занималась тренерством онлайн, а походы в зал забросила(буду рада это исправить, ведь вместе веселее😁)
Интроверт, но умею дружить и считаю, что на меня можно положиться 🫡
Рост 172 см, если кому то важны эти параметры 😄
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
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