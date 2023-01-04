Москва
Профиль пользователя Elena_At
О себе
Хочу переехать в Москву, ищу подруг, люблю открытых и интересных людей 🤗
Люблю гулять, общаться, строить планы.
Могу поддерживать длительное общение при отдаче от человека 🤩
Профиль обновлён 11 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
найти подруг
Москва → Другое
посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)
Москва → Другое
Пишите, кто хочет подышать весной)
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