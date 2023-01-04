Москва
Профиль пользователя Elena_At

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О себе

Хочу переехать в Москву, ищу подруг, люблю открытых и интересных людей 🤗
Люблю гулять, общаться, строить планы.
Могу поддерживать длительное общение при отдаче от человека 🤩

Профиль обновлён 11 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя Anastasia.Safi
Москва → Другое

найти подруг

маленькое фото пользователя JuliaK
Москва → Другое

посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Пишите, кто хочет подышать весной)

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