Найти подругу/подруг

Ищу с кем можно будет ходить гулять, в театр, кафе. Мне 25, можем пофоткать друг друга, обсудить работу или личную жизнь, открыта практически к любым темам. Для меня самое главное, чтобы совпадало чувство юмора)

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Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Что для вас значит быть Другом?

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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