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Москва
Профиль пользователя Elizabeth_Y

фото пользователя Elizabeth_Y

О себе

25 лет, Лиза✨

🤍лёгкое, ненапряжное, но конструктивное общение
🤍настолочки 🤍обучающие курсы /нетворкинги
🤍кальян

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Hypnotica на Яузе ✨ 18 00 ✨Танцы под открытым небом

маленькое фото пользователя Animaj
маленькое фото пользователя Maria040
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Andrey.msk
Откликнулись 2 участника

Москва → путешествия

Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️

маленькое фото пользователя eva_nikech
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, потусить где-то, поехать куда-то, собраться😍 🎉

маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Anya11
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

маленькое фото пользователя Kingmaker_822
маленькое фото пользователя Kristi777
Откликнулись 2 участника

Сочи → путешествия

Погулять перекусить в Воронеже

Москва → прогуляться, перекусить

Событие удалено

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Москва → путешествия

Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️ Бугазская коса (Краснодарский край)

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
маленькое фото пользователя VladTim
маленькое фото пользователя annykoles
Откликнулись 3 участника

Москва → путешествия

Событие удалено

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, зайти в кофейню ✨☕

маленькое фото пользователя Alesha
Откликнулся 1 участник

Москва → путешествия

Событие удвлено

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять перекусить

маленькое фото пользователя 9898
маленькое фото пользователя S_shaho
маленькое фото пользователя Shoma
маленькое фото пользователя Lenka
Откликнулись 4 участника

Москва → собрать компанию

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя EkaterinaG
маленькое фото пользователя Jane
маленькое фото пользователя AlexProblem
маленькое фото пользователя Kingmaker_822
маленькое фото пользователя Anksavi
маленькое фото пользователя Vahejan
маленькое фото пользователя Michael
маленькое фото пользователя Igorlov
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Hlorokost
маленькое фото пользователя Piti
маленькое фото пользователя VanGogh
маленькое фото пользователя Macadam
Откликнулось 14 участников

Москва → путешествия

Поездка в города России 🔥

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Deonis
маленькое фото пользователя Slavannnn
маленькое фото пользователя Milwaukee
маленькое фото пользователя KristinaSherry
Откликнулось 5 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян💨🐇🐇✨💜

маленькое фото пользователя Animaj
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MyWay

Москва → пообщаться

Найти новые знакомства, подружиться

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя nnikol

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг🐣

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Kotletkin

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян вечером

Откликнулось 27 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Черновик черновик

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaV

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Katty1_7_0

Москва → путешествия

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Vasenka

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Alexandrus_kz

Москва → прогуляться, перекусить

Всем пламенный салют! Предлагаю сегодня прогуляться по центру Москвы☀️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Sergie

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткаемся на плёнку 📸

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Elena_At

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Verushka

Москва → пообщаться

Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя belllrin

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте пить кофе и наслаждаться осенней Москвой ☺️ (ищу друзей)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя vera_mr

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по яблоневому саду.(Беляево)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Avilina

Москва → пообщаться

Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя skilvik

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться, выпить кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Metallica

Москва → другое

Ищу подружек

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Angelina

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя TvoroGok

Москва → сходить на мероприятие

За любой движ на выходных

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя TheSuspect

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу человека или компанияю,для прекрасного времяпрепровождения

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Москва → прогуляться, перекусить

Гулять по осенней Москве

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маленькое фото пользователя vikusssss_ss

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Кофе или поговорить?

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