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Москва
25 лет, Лиза✨
Москва
Профиль пользователя Elizabeth_Y
О себе
25 лет, Лиза✨
🤍лёгкое, ненапряжное, но конструктивное общение
🤍настолочки 🤍обучающие курсы /нетворкинги
🤍кальян
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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