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Москва
Мне 21. Ищу подругу либо пару(проводить время вместе компанией с моим мужем). Я обожаю любые активности, я за любой движ. В юности занималась скалолазанием, ориентированием, баскетболом, обожаю катание на велосипеде/доске, на данный момент осваиваю танцы.
Москва
Профиль пользователя Tatiana_Kuper
О себе
Мне 21. Ищу подругу либо пару(проводить время вместе компанией с моим мужем). Я обожаю любые активности, я за любой движ. В юности занималась скалолазанием, ориентированием, баскетболом, обожаю катание на велосипеде/доске, на данный момент осваиваю танцы.
Сама я из Беларуси, переехала год назад, друзей не успела найти, так что Велком 😁
Часто хожу в театры, много раз была в Ермоловском. Также ходим постоянно на выставки, антикафе и стендап. У нас много настолок. Буду рада знакомству)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
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