О себе

Мне 21. Ищу подругу либо пару(проводить время вместе компанией с моим мужем). Я обожаю любые активности, я за любой движ. В юности занималась скалолазанием, ориентированием, баскетболом, обожаю катание на велосипеде/доске, на данный момент осваиваю танцы.

Сама я из Беларуси, переехала год назад, друзей не успела найти, так что Велком 😁

Часто хожу в театры, много раз была в Ермоловском. Также ходим постоянно на выставки, антикафе и стендап. У нас много настолок. Буду рада знакомству)