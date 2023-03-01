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Москва
Профиль пользователя Tatiana_Kuper

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О себе

Мне 21. Ищу подругу либо пару(проводить время вместе компанией с моим мужем). Я обожаю любые активности, я за любой движ. В юности занималась скалолазанием, ориентированием, баскетболом, обожаю катание на велосипеде/доске, на данный момент осваиваю танцы.
Сама я из Беларуси, переехала год назад, друзей не успела найти, так что Велком 😁
Часто хожу в театры, много раз была в Ермоловском. Также ходим постоянно на выставки, антикафе и стендап. У нас много настолок. Буду рада знакомству)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу погулять парочками,сходить на выставку.

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Чат, где можно найти «своих человечков» 🥰

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя K_senya

Москва → активный отдых

Я за движ. Встретиться пообщаться, узнать друг друга.

Откликнулось 6 участников

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