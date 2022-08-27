Москва
Профиль пользователя Tanya96

фото пользователя Tanya96
фото #2 пользователя Tanya96
фото #3 пользователя Tanya96
фото #4 пользователя Tanya96
фото #5 пользователя Tanya96

О себе

Ищу подружку, с которой мы могли бы общаться как в сети, делиться всем, так и гулять по Москве
Обожаю прогулки, парки, путешествия)
Люблю ходить по выставкам, кафешкам. Не хожу в клубы

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)

Москва → другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

Москва → пообщаться

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → пообщаться

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Alina66
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя 1ali._.sa
Москва → Другое

найти подругу, единомышленницу )

маленькое фото пользователя Gustayaa
Москва → Другое

Ищу подруг❣️

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя AlexandraA
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Lidiya_500
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Ovsyanka
Москва → Другое

ищу подругу!

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя EugeneBud
Москва → Другое

Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

маленькое фото пользователя Alina1102
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое

Хочу найти подругу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.