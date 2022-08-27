Москва
Профиль пользователя Tanya96
О себе
Ищу подружку, с которой мы могли бы общаться как в сети, делиться всем, так и гулять по Москве
Обожаю прогулки, парки, путешествия)
Люблю ходить по выставкам, кафешкам. Не хожу в клубы
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)
Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Ищу подруг)
Хочу найти подругу🐁
Найти подругу
Ищу подруг!💕
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Найти подруг🛍🎀🧸
Подруга нужна, девачкииии
Ищу подругу
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Прекрасное знакомство
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Хочу найти подругу
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
ищу подружку
Сходить потусить, классно провести время
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Пообщаться, подружиться
найти подругу, единомышленницу )
Ищу подруг❣️
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Хочу найти подружку
Ищу подругу)
ищу подругу!
Ищу подругу
Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)
Ищу подругу
Хочу найти подругу
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