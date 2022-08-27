Ищу подружку, с которой мы могли бы общаться как в сети, делиться всем, так и гулять по Москве Обожаю прогулки, парки, путешествия) Люблю ходить по выставкам, кафешкам. Не хожу в клубы

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность 📺 Политика

Москва → сходить на мероприятие Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → пообщаться Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → прогуляться, перекусить Погулять сегодня вечером после 7, куда-нибудь сходить (не в клуб)

Москва → Другое Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

Москва → Другое Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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