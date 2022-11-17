Москва
Профиль пользователя nokturn
О себе
Интересно найти человека, который смотрит на мир открытыми глазами. Человека, который, идя по дороге жизни своей, смотрит вверх, а не вниз. Который видит красоту плывущих по небу облаков, а не серый асфальт под ногами. Человека, который ценит каждое мгновение жизни. Человека, для которого движение - это жизнь, после того как полежит часок на диване. Человека, который слышит музыку не только в наушниках, но и внутри себя.
Любимые исполнители: Илья Игоревич, Александр Георгиевич, Виктор Робертович, Максим Сергеевич, Тилль, Петр Ильич.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Пора выбираться на улицу! ☀️
Я за душевные разговорчики
Знакомство для дружбы
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Познакомиться с классными людьми :)
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Обсудить кризис среднего возраста)
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Поиграть в настольный теннис
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Было бы здорово поболтать ☺️
Ваш любимый холодный летний напиток?
Найти новые знакомства и общение
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Го гулять и показывать любимые локации города
Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Ищу приятного собеседника
Поход с палатками
Буду рада новым друзьям ))
Хочу поболтать с необычной личностью ✨
долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
Поездка на Сахалин в августе
Отдых с палатками
Погуляем в Горького? Или где-то в центре
Ищу партнёра для аргентинского танго
Расскажите о своей любимой книге 📖
Уютно погулять по Москве
Сходить в Панда-парк
Ищу собеседников на общие темы
Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)
Ищу весёлого собеседника :)
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