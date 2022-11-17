О себе

Интересно найти человека, который смотрит на мир открытыми глазами. Человека, который, идя по дороге жизни своей, смотрит вверх, а не вниз. Который видит красоту плывущих по небу облаков, а не серый асфальт под ногами. Человека, который ценит каждое мгновение жизни. Человека, для которого движение - это жизнь, после того как полежит часок на диване. Человека, который слышит музыку не только в наушниках, но и внутри себя.

Любимые исполнители: Илья Игоревич, Александр Георгиевич, Виктор Робертович, Максим Сергеевич, Тилль, Петр Ильич.