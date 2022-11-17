Москва
Профиль пользователя nokturn

фото пользователя nokturn
фото #2 пользователя nokturn
фото #3 пользователя nokturn

О себе

Интересно найти человека, который смотрит на мир открытыми глазами. Человека, который, идя по дороге жизни своей, смотрит вверх, а не вниз. Который видит красоту плывущих по небу облаков, а не серый асфальт под ногами. Человека, который ценит каждое мгновение жизни. Человека, для которого движение - это жизнь, после того как полежит часок на диване. Человека, который слышит музыку не только в наушниках, но и внутри себя.
Любимые исполнители: Илья Игоревич, Александр Георгиевич, Виктор Робертович, Максим Сергеевич, Тилль, Петр Ильич.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение с интересными людьми на самые разные темы.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя YuliaWaiss
Архангельск → Другое

Было бы здорово поболтать ☺️

Санкт-Петербург → Другое

Ваш любимый холодный летний напиток?

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

маленькое фото пользователя e.pasch
Москва → Другое

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Genesis
Москва → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поход с палатками

маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым друзьям ))

маленькое фото пользователя Milka_u
Красноярск → Другое

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

маленькое фото пользователя polinasavus
Москва → Другое

долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького

маленькое фото пользователя Maryi4ka
Москва → Другое

Поездка на Сахалин в августе

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Отдых с палатками

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Ищу партнёра для аргентинского танго

маленькое фото пользователя Ishapolisha
Екатеринбург → Другое

Расскажите о своей любимой книге 📖

маленькое фото пользователя ne_segodnya
Москва → Другое

Уютно погулять по Москве

маленькое фото пользователя sandra_k
Москва → Другое

Сходить в Панда-парк

маленькое фото пользователя Polito
Москва → Другое

Ищу собеседников на общие темы

маленькое фото пользователя Julia0209
Балашиха → Другое

Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)

маленькое фото пользователя DreamsOwl
Оренбург → Другое

Ищу весёлого собеседника :)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.