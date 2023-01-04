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Москва
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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прогуляться, перекусить

Всегда мечтала о большой компании, с которой каждый сбор- событие. Common

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