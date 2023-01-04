Москва
Профиль пользователя Nika17

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О себе

Ищу подруг для походов в рестораны, театры, парки и бары, а также попутчицу для отдыха заграницей во второй половине июня

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Участие в других событиях

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посидеть где нибудь, выпить, познакомиться)

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