Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Москва → Другое Го в кино на ужастик

Москва → Другое Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.