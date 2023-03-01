Москва
Профиль пользователя Karinka3
О себе
Катаюсь на велосипеде, люблю гулять
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Прогуляться и перекусить
Москва → Другое
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)
Москва → Другое
прогуляться по центру, поболтать
Москва → Другое
Го в кино на ужастик
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