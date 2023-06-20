Москва
Профиль пользователя Malikevich
О себе
Женского рода. Пережила 32 зиму))
Ничего нового и экзистенциального(на всякий случай загуглила) не напишу про себя, всего лишь:
люблю поесть вкусную еду, см интересные кино/новости кино, сериалы, мемы(+коллекционирую футболки с ними), чёрный юмор(светлый тоже)), документалки на ютубе,своими руками ваяю мериносовую шерсть, чтобы делать игрушки из них, пишу картины и леплю из глины, монтирую ролики; обожаю ходить на стендапы,сквизы,антикафе, много гулять ножками,бывает и в аквапарки заглядываю, люблю оставлять отзывы на алиэкспресс))
Не верю в гороскопы, астрологию и тд, смотрю новости не по телевизору)
оставляю всегдачаевые; не нервничаю, когда чёрная кошка переходит дорогу))
В общем и целом(как говорит Лёха Щербаков) я хочу новых знакомств❤️,общения, друзей,походы куда-нибудь,приятного времяпрепровождения :)
P.s: по не всем вопросам писать мне в телегу @malikeviich
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Аттракционы на Остров мечты! Сегодня!💪🏼
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]
Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?
Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»
14.06.23 собираемся на командную игру Квиз(20:00), Давай к нам!))
Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)
20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Завести новые знакомства ✨
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Найти подругу
Найти подруг!
Найти подругу🙃
Женское комьюнити
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Пора выбираться на улицу! ☀️
Ищу подруг!💕
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Прогуляться ,сходить в кино
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Найти подружек
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Ищу подругу
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Завести новых друзей 🐰
Познакомиться с классными людьми :)
Ищу подругу, 27+
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Найти подругу 🥹
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Вступай в семью❤️
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Ищу подруг❤️🔥
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Ищу подруг , новые знакомства
Круто провести время
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
покататься на великах)
подружек бы!
Ищу тебя, подруга💥
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Прогуляться в «Лесная чайная»
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Ищу подругу🤞🏽
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Прогуляться по Ботаническому саду)
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Ищу компаньонок/подруг🌷
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Пойдем гулять, подруга
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Прогулки Крылатское
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Полюбоваться парком Хуамин
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
Сходить на игры до конца июня🧠
Го гулять и показывать любимые локации города
Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян
Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂
Прогулки по улицам Москвы
Прогуляться по Москве в хорошей компании
Выпить вина в ресторане
Сходить погулять, пофоткаться
Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭
прогуляться, выпить кофе
Поиграть в настолки
Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки
Погулять по вднх
Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?
Поиск хороших друзей для позитивного времяпрепровождения)))
Сходить на Квиз
Ищу подружек
Погулять по вечерне Моске
Покурим кальян, выпьем кофе
Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾
Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)
Покататься на велосипеде
Выпить, потусить в клубе☺️
Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)
Дружить, общаться на разные темы 😌
Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!
Прогуляться по Патрикам, перекусить
Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡
В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.
Поболтаем о том, о сём
Детские настолки 🎲
Погулять в центре Москвы!🙂
Сходить в музей или галерею
Пообщаться о хобби, книгах и кино прогуляться и перекусить
Буду рад знакомству с интересными людьми🤝
Прогуляться по центру или в парке
Хочу сходить в кафе)
прогуляться, перекусить где нибудь в центре поближе к музыке
Прогуляться, перекусить
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