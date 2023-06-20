Женского рода. Пережила 32 зиму)) Ничего нового и экзистенциального(на всякий случай загуглила) не напишу про себя, всего лишь: люблю поесть вкусную еду, см интересные кино/новости кино, сериалы, мемы(+коллекционирую футболки с ними), чёрный юмор(светлый тоже)), документалки на ютубе,своими руками ваяю мериносовую шерсть, чтобы делать игрушки из них, пишу картины и леплю из глины, монтирую ролики; обожаю ходить на стендапы,сквизы,антикафе, много гулять ножками,бывает и в аквапарки заглядываю, люблю оставлять отзывы на алиэкспресс)) Не верю в гороскопы, астрологию и тд, смотрю новости не по телевизору) оставляю всегдачаевые; не нервничаю, когда чёрная кошка переходит дорогу)) В общем и целом(как говорит Лёха Щербаков) я хочу новых знакомств❤️,общения, друзей,походы куда-нибудь,приятного времяпрепровождения :) P.s: по не всем вопросам писать мне в телегу @malikeviich

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Москва → сходить на мероприятие 14.06.23 собираемся на командную игру Квиз(20:00), Давай к нам!))

Москва → сходить на мероприятие Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

Москва → собрать компанию Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?

Москва → сходить на мероприятие Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое прогуляться, перекусить где нибудь в центре поближе к музыке

Москва → Другое Прогуляться по центру или в парке

Москва → Другое Буду рад знакомству с интересными людьми🤝

Москва → Другое Пообщаться о хобби, книгах и кино прогуляться и перекусить

Москва → Другое Сходить в музей или галерею

Москва → Другое Поболтаем о том, о сём

Москва → Другое В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

Москва → Другое Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

Москва → Другое Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

Москва → Другое Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)

Москва → Другое Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

Москва → Другое Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

Москва → Другое Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

Москва → Другое Прогуляться по Москве в хорошей компании

Москва → Другое Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂

Москва → Другое Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

Москва → Другое Сходить на игры до конца июня🧠

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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