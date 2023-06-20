Москва
Профиль пользователя Malikevich

фото пользователя Malikevich
фото #2 пользователя Malikevich
фото #3 пользователя Malikevich
фото #4 пользователя Malikevich
фото #5 пользователя Malikevich

О себе

Женского рода. Пережила 32 зиму))
Ничего нового и экзистенциального(на всякий случай загуглила) не напишу про себя, всего лишь:
люблю поесть вкусную еду, см интересные кино/новости кино, сериалы, мемы(+коллекционирую футболки с ними), чёрный юмор(светлый тоже)), документалки на ютубе,своими руками ваяю мериносовую шерсть, чтобы делать игрушки из них, пишу картины и леплю из глины, монтирую ролики; обожаю ходить на стендапы,сквизы,антикафе, много гулять ножками,бывает и в аквапарки заглядываю, люблю оставлять отзывы на алиэкспресс))
Не верю в гороскопы, астрологию и тд, смотрю новости не по телевизору)
оставляю всегдачаевые; не нервничаю, когда чёрная кошка переходит дорогу))

В общем и целом(как говорит Лёха Щербаков) я хочу новых знакомств❤️,общения, друзей,походы куда-нибудь,приятного времяпрепровождения :)

P.s: по не всем вопросам писать мне в телегу @malikeviich

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Аттракционы на Остров мечты! Сегодня!💪🏼

Москва → сходить на мероприятие

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → прогуляться, перекусить

Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]

Москва → собрать компанию

Ола!) поиграем сегодня в настолки в 19:00 Penta гастробар?

Москва → сходить на мероприятие

Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

Москва → сходить на мероприятие

14.06.23 собираемся на командную игру Квиз(20:00), Давай к нам!))

Москва → сходить на мероприятие

Погулять, потусить, поиграть,(сегодня стендап на чистых прудах)

Москва → сходить на мероприятие

20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Sofffia
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя LinaG
Москва → Другое

Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Бесплатная съёмка и поход в кафе

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Maria_M
Москва → Другое

Прогуляться по Москве сегодня вечером.

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя lisoal
Москва → Другое

Пойдем гулять, подруга

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Полюбоваться парком Хуамин

маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое

Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

маленькое фото пользователя Yuri_Muskat
Москва → Другое

Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Сходить на игры до конца июня🧠

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

маленькое фото пользователя Valeria_B
Москва → Другое

Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

маленькое фото пользователя Ellee
Москва → Другое

Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂

маленькое фото пользователя Elenka_200
Москва → Другое

Прогулки по улицам Москвы

маленькое фото пользователя goshanto
Москва → Другое

Прогуляться по Москве в хорошей компании

маленькое фото пользователя PolinaCovach
Москва → Другое

Выпить вина в ресторане

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить погулять, пофоткаться

маленькое фото пользователя Nafisa
Москва → Другое

Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

маленькое фото пользователя skilvik
Москва → Другое

прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Vladimir_11
Москва → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя MeerRa
Москва → Другое

Сходить вместе на концерт "Волшебные миры" Хаяо Миядзаки

маленькое фото пользователя Darialyubi
Москва → Другое

Погулять по вднх

маленькое фото пользователя FoxFish
Москва → Другое

Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Поиск хороших друзей для позитивного времяпрепровождения)))

маленькое фото пользователя Serpom_po_zaycam
Москва → Другое

Сходить на Квиз

маленькое фото пользователя Metallica
Москва → Другое

Ищу подружек

маленькое фото пользователя HelloAndrew
Москва → Другое

Погулять по вечерне Моске

маленькое фото пользователя Lina_Luna
Москва → Другое

Покурим кальян, выпьем кофе

маленькое фото пользователя megsaf
Москва → Другое

Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾

маленькое фото пользователя EugeneBud
Москва → Другое

Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

маленькое фото пользователя Artyom99
Москва → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Выпить, потусить в клубе☺️

маленькое фото пользователя kamilla25
Москва → Другое

Ищу девочек с кем можно погулять по Москве)

маленькое фото пользователя Keti_Melua
Москва → Другое

Дружить, общаться на разные темы 😌

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

маленькое фото пользователя TimMSK
Москва → Другое

Прогуляться по Патрикам, перекусить

маленькое фото пользователя Durman
Москва → Другое

Погулять в интересных местах или на выставках или игры/спорт!) 😉🧡

маленькое фото пользователя Merilin89
Москва → Другое

В хорошую погоду предлагаю выбраться в красивое, интересное место.

маленькое фото пользователя Gastrit
Москва → Другое

Поболтаем о том, о сём

маленькое фото пользователя nature_city
Москва → Другое

Детские настолки 🎲

маленькое фото пользователя Moscow
Москва → Другое

Погулять в центре Москвы!🙂

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Сходить в музей или галерею

маленькое фото пользователя Mountain_ash
Москва → Другое

Пообщаться о хобби, книгах и кино прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Nikita191
Москва → Другое

Буду рад знакомству с интересными людьми🤝

маленькое фото пользователя DarHaz
Москва → Другое

Прогуляться по центру или в парке

маленькое фото пользователя Alexander_1996
Москва → Другое

Хочу сходить в кафе)

маленькое фото пользователя Tyler_Durden
Москва → Другое

прогуляться, перекусить где нибудь в центре поближе к музыке

маленькое фото пользователя Sayan
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.