Анастасия 23 года Люблю творчество, театры и кино. Занимаюсь фотосъемкой, обожаю ходить на выставки и вообще бывать в новых местах. Легкая на подьем, увлекаюсь танцами, психологией, мечтаю освоить новые навыки в сфере IT дизайна . Я за любой движ ) так что можем провести вечер в баре под хорошую музыку или выпить кофе в атмосферном месте

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое Сходить в клуб для девушек)

Москва → Другое Сходить куда нибудь

Москва → Другое Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

Москва → Другое Сходить в кино или театр.

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.