Москва
Профиль пользователя Asiya
О себе
Анастасия 23 года
Люблю творчество, театры и кино. Занимаюсь фотосъемкой, обожаю ходить на выставки и вообще бывать в новых местах.
Легкая на подьем, увлекаюсь танцами, психологией, мечтаю освоить новые навыки в сфере IT дизайна .
Я за любой движ ) так что можем провести вечер в баре под хорошую музыку или выпить кофе в атмосферном месте
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Ищу подруг)
Найти подруг 🙂
Ищу подружку 💕
Ищу подруг🐣
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Поговорим?
Прогуляться, перекусить
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Активный отдых
Найти подругу
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Сходить в кино или театр.
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел
Ищу подругу)
Прогуляться, выпить кофе
Хочется погулять по теплой Москве
Ищем друзей, пары)
Сходить куда нибудь
Приглашаю выпить авторских коктейлей на цветом
Сходить в клуб для девушек)
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