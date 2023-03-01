Москва
Профиль пользователя Asiya

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О себе

Анастасия 23 года
Люблю творчество, театры и кино. Занимаюсь фотосъемкой, обожаю ходить на выставки и вообще бывать в новых местах.
Легкая на подьем, увлекаюсь танцами, психологией, мечтаю освоить новые навыки в сфере IT дизайна .
Я за любой движ ) так что можем провести вечер в баре под хорошую музыку или выпить кофе в атмосферном месте

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поговорить

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Москва → прогуляться, перекусить

Женское комьюнити

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

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Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Valeria0
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Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя Annaa.demoreal
Москва → Другое

Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Nastya_lis
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Сходить в кино или театр.

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

маленькое фото пользователя Lidiya_500
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Svet_lana
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Хочется погулять по теплой Москве

маленькое фото пользователя Selya
Москва → Другое

Ищем друзей, пары)

маленькое фото пользователя Anastasia31
Москва → Другое

Сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя AnnaMSK
Москва → Другое

Приглашаю выпить авторских коктейлей на цветом

маленькое фото пользователя SashaTemberg
Москва → Другое

Сходить в клуб для девушек)

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