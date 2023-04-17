Всем привет! Мне 24, хочу найти подругу примерно моего возраста для общения и встреч) Предпочитаю спокойное, не тусовочное времяпрепровождение – прогулки, настольные игры, поход в кафе/музей/кино, на выставку/мастер-класс. Информация обо мне есть в профиле, если увидишь во мне родственную душу – напиши, я буду рада 😊

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!