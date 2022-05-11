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Москва
Профиль пользователя s_mwl

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О себе

Люблю прогулки, нравятся музеи, выставки , театры ( хотя и посещать их получается не так часто как хотелось бы), также не против сходить в бар или клуб потанцевать :)
Можем обсудить всех и все , а конце: «ну не нам судить!» 🐀

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Красногорск → пообщаться
Поговорить на разные темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое
Сходить на игры до конца июня🧠
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