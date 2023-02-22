Москва
Профиль пользователя Daria77

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О себе

Изучаю языки , люблю путешествовать. Часто хожу в театры , на концерты. Периодически увлекаюсь спортом

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке, пообщаться

Москва → пообщаться

Найти новых друзей , чтобы общаться, встречаться )

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

Москва → прогуляться, перекусить

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Участие в других событиях

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Всем привет! Хочу погулять !

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