Изучаю языки , люблю путешествовать. Часто хожу в театры , на концерты. Периодически увлекаюсь спортом

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ростов-на-Дону → Другое Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

Москва → Другое Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Москва → Другое Сходить на игры до конца июня🧠

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.