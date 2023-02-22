Москва
Профиль пользователя Daria77
О себе
Изучаю языки , люблю путешествовать. Часто хожу в театры , на концерты. Периодически увлекаюсь спортом
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке, пообщаться
Москва → пообщаться
Найти новых друзей , чтобы общаться, встречаться )
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → прогуляться, перекусить
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подруг
Видное → Другое
Найти подругу 🌛
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Москва → Другое
ищу подружку
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Москва → Другое
Girls gang
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Пойдем гулять, подруга
Москва → Другое
Сходить на игры до конца июня🧠
Воронеж → Другое
Поболтать о разном, например как прошел день
Москва → Другое
Сегодня ДР, кто составит компанию сходить куда-нибудь? 👉👈
Барнаул → Другое
Я ищу подружку)))
Москва → Другое
Сходить в парк
Москва → Другое
Общение в телеграме
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
Москва → Другое
Пообщаться, найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти собеседницу
Москва → Другое
Давайте пообщаемся ?
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Всем привет! Хочу погулять !
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