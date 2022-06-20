Занимаюсь тхэквондо, люблю бегать , катаюсь на велосипеде. Тренер по тхэквондо и профессиональный массажист. Люблю активный отдых. Веду здоровый образ жизни , ищу единомышленников 🤗

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры

Сочи → Другое По коктейли на набережной?)

Сочи → Другое Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Сочи → Другое Из Москвы. В Сочи с 5 по 20 августа в отпуске. Ищу компанию)

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