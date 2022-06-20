Сочи
Профиль пользователя V_Valeri
О себе
Занимаюсь тхэквондо, люблю бегать , катаюсь на велосипеде. Тренер по тхэквондо и профессиональный массажист. Люблю активный отдых. Веду здоровый образ жизни , ищу единомышленников 🤗
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Скучно одной отдыхать, составишь компанию?
Из Москвы. В Сочи с 5 по 20 августа в отпуске. Ищу компанию)
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
Прогуляться, перекусить
Сходить в Сочи Парк
сгонять в какие-то ламповые места
Сходить в бар/клуб
По коктейли на набережной?)
погулять, посмотреть сочи
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