Москва
Профиль пользователя LanaS
О себе
увлекаюсь танцами , люблю прогулки по Москве, и кальян , хочется найти подругу , с которой будем выходить гулять, ходить в заведения, тусить😌и конечно классно фоткаться🥂
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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