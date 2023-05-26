Хочу найти подругу или собрать классную женскую компанию 💕 Люблю выставки, театры, прогулки, катаюсь на пенни борде, занимаюсь танцами high heels и дизайном, стараюсь заниматься спортом и вести активный образ жизни Самопознание, осознанность, медитации — всего по-немногу Хотелось бы найти подругу, близкую по духу, с кем можно поговорить по душам, обсудить что угодно и вместе проводить время с пользой и интересом 🥰

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.