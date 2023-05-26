Москва
Профиль пользователя Darria

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О себе

Хочу найти подругу или собрать классную женскую компанию 💕

Люблю выставки, театры, прогулки, катаюсь на пенни борде, занимаюсь танцами high heels и дизайном, стараюсь заниматься спортом и вести активный образ жизни
Самопознание, осознанность, медитации — всего по-немногу

Хотелось бы найти подругу, близкую по духу, с кем можно поговорить по душам, обсудить что угодно и вместе проводить время с пользой и интересом 🥰

Профиль обновлён 11 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на бордах по ПГ

Участие в других событиях

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Пропала подруга! Ищууууу

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