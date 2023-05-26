Москва
Профиль пользователя Darria
О себе
Хочу найти подругу или собрать классную женскую компанию 💕
Люблю выставки, театры, прогулки, катаюсь на пенни борде, занимаюсь танцами high heels и дизайном, стараюсь заниматься спортом и вести активный образ жизни
Самопознание, осознанность, медитации — всего по-немногу
Хотелось бы найти подругу, близкую по духу, с кем можно поговорить по душам, обсудить что угодно и вместе проводить время с пользой и интересом 🥰
Профиль обновлён 11 июня 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу
Хочу найти подругу🐁
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Ищу подруг🐣
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Девкиии, я за любой кипишь
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Пропала подруга! Ищууууу
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
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