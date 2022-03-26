Москва
познакомиться
познакомиться желательно с девушкой, желательно со знанием англ/исп, тренировать язык. Хочется гулять по центру, посещать уютные кафе со сногсшибательной едой. Бл, успейте со мной познакомиться, пока я не слишком старая🌜🌛
От пользователя @Samurai.Jack
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