Москва
познакомиться

фото пользователя Samurai.Jack
прогуляться, перекусить

познакомиться желательно с девушкой, желательно со знанием англ/исп, тренировать язык. Хочется гулять по центру, посещать уютные кафе со сногсшибательной едой. Бл, успейте со мной познакомиться, пока я не слишком старая🌜🌛

От пользователя @Samurai.Jack

15 участников
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