Москва
Профиль пользователя Chechirdog
О себе
Хорошее чувство юмора - это всё что тебе нужно)
Расскажу массу интересных историй из собственной жизни, выведу из любой депресси, негатива и уныния! А если ты на позитиве…..то чтобы разлучить нас, нужно что-то покруче, чем конец света)
Профиль обновлён 31 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться
Найти подруг🛍🎀🧸
Завести новых друзей)
Прогуляться, перекусить
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Вейксерфинг
познакомиться
Прогуляться
Ищу друзей/подруг
Прогуляться в осеннем парке
поиграть в компании в настолки 😣
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Погулять, круто провести время
Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
пообщаемся?🧸
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
Завести новых друзей для прогулок
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Ищу мотиватора
Кто хочет посидеть попить кофе ?☺️
Новые знакомства
Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной
Пообщаться, сходить в бар
Познакомиться с новыми людьми,погулять
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
рефлексировать
Весело провести время и познакомиться)
Ищу единомышленников
Хочу друзей
Сыграем в «кто дольше не моргнёт»?
Сходить вместе на фильм «Охота»
Сходить в кино
Погулять с собаками
Сходить в кино МЕГА Белая Дача или погулять
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