Хорошее чувство юмора - это всё что тебе нужно) Расскажу массу интересных историй из собственной жизни, выведу из любой депресси, негатива и уныния! А если ты на позитиве…..то чтобы разлучить нас, нужно что-то покруче, чем конец света)

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Москва → Другое Сходить в кино МЕГА Белая Дача или погулять

Москва → Другое Сыграем в «кто дольше не моргнёт»?

Москва → Другое Весело провести время и познакомиться)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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