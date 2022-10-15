Москва
Профиль пользователя Chechirdog

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О себе

Хорошее чувство юмора - это всё что тебе нужно)
Расскажу массу интересных историй из собственной жизни, выведу из любой депресси, негатива и уныния! А если ты на позитиве…..то чтобы разлучить нас, нужно что-то покруче, чем конец света)

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Нужен стимулянт

Москва → активный отдых

Нужен стимулянт

Участие в других событиях

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Прогуляться

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Погулять, круто провести время

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Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

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🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

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пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя Alinochka
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Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

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Завести новых друзей для прогулок

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Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

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