Москва
Профиль пользователя Polimils
О себе
Пью иногда
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор
Не нравится:
✝️ Религия 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽
Москва → Другое
пойти на пляж на Борисовские пруды
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
съездите со мной в магазин 😭
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