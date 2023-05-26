Москва
Профиль пользователя Polimils

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фото #2 пользователя Polimils

О себе

Пью иногда

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт группы Испанский стыд

Москва → сходить на мероприятие

Big Baby Tape

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Москва → другое

Сходить в клуб сегодня 💃🏽

Москва → активный отдых

Сходить в клуб 💃🏽

Москва → прогуляться, перекусить

Досугггг гноннннм

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя Polina23
Москва → Другое

Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

Москва → Другое

пойти на пляж на Борисовские пруды

маленькое фото пользователя Polik
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Lus.sym
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Alinochka
Москва → Другое

съездите со мной в магазин 😭

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