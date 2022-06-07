Москва
Профиль пользователя Samurai.Jack

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О себе

Катаюсь на скейте, смотрю южный парк, хочу набить тату.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

познакомиться

Москва → прогуляться, перекусить

Классно проводить время друг с другом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Turnerdanaa
Краснодар → Другое

пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя DiorBragin
Москва → Другое

Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?

маленькое фото пользователя Wiwitchery
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми,погулять

маленькое фото пользователя Victoria
Москва → Другое

Пообщаться и погулять

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять с собаками

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