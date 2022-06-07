Москва
Профиль пользователя Samurai.Jack
О себе
Катаюсь на скейте, смотрю южный парк, хочу набить тату.
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Краснодар → Другое
пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Найти подругу .
Москва → Другое
Выпить, погулять…что там еще молодежь делает?
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми,погулять
Москва → Другое
Пообщаться и погулять
Москва → Другое
Погулять с собаками
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