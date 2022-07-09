Москва
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Всем привет! Москва, возраст 33-45.
Чат в ТГ для встреч в кафе, парках, на природе, попробовать что-то новое, спортивных активностей, посещения театра, поездкок в соседние города, а возможно и дальше.
Мы втроём любим всякого рода движ и можем его организовать, также всегда рады инициативам.
❌ Не сюда: Запрещённые вещества, эскорт, тусовки до утра, секты, токсичность и все, что карается законом.
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