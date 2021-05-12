Приветики! Я увлекаюсь йогой и прочими духовными практиками 😉Люблю активный отдых, настолки. Хочется найти людей с которыми можно классно провести время. Походить вместе на мастер-классы, просто погулять, выпить и вкусно поесть, поболтать! ПС, мне 18, а не 19!! Просто приложение почему то не пропускало мое др :(!

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

Москва → другое съездите со мной в магазин 😭

Москва → активный отдых Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

Москва → Другое Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

Москва → Другое Поиграть в настолки в компании

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.