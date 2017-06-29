Люблю пообщаться ,искать для себя что-то новое ,прямолинейна ,не стеснительна ,пиши обсудим,что можем друг другу предложить

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить Желание общаться ,обсуждать всё и вся и не стесняться

Москва → Другое ищу подружку ходить вместе на йогу и прочее

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.