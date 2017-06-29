Москва
Профиль пользователя Kisazaika

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О себе

Люблю пообщаться ,искать для себя что-то новое ,прямолинейна ,не стеснительна ,пиши обсудим,что можем друг другу предложить

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Общение на любые темы

Москва → прогуляться, перекусить

Желание общаться ,обсуждать всё и вся и не стесняться

Москва → прогуляться, перекусить

Общение в телеге

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться ,обсудить интересные вещи

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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новые знакомства, компания

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Позагорать на пляже Серебряного бора

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ищу подружку ходить вместе на йогу и прочее

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