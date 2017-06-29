Москва
Профиль пользователя Kisazaika
О себе
Люблю пообщаться ,искать для себя что-то новое ,прямолинейна ,не стеснительна ,пиши обсудим,что можем друг другу предложить
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства это так прекрасно
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
пикник в серебряном бору
Москва → Другое
Погулять по городу, вкусно покушать 🍭
Москва → Другое
Выставки/музеи/кино/театры
Москва → Другое
🪩👯♀️🥐🍕🥙🍰🍫🥂🍽🎉
Москва → Другое
ищу подружку ходить вместе на йогу и прочее
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