Санкт-Петербург
Профиль пользователя wwikk

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О себе

учусь, гуляю, пробую новое!

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

новые знакомства, компания

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Turnerdanaa
Краснодар → Другое

пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Людей в беседу

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться / Выпить

маленькое фото пользователя Smoky
Москва → Другое

Разговоры онлайн

маленькое фото пользователя Coolskum
Пермь → Другое

До 22 лет пжшка

маленькое фото пользователя Ulyashka
Санкт-Петербург → Другое

Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.