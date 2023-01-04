Москва
Профиль пользователя Tatiana46775

фото пользователя Tatiana46775

О себе

Медитрую, занимаюсь спортом и учусь маркетингу
Хотела бы найти ребят, чтобы гулять, ходить в кафешки и все такое🤤

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → путешествия

Слетать в Сочи

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пообщаться с новыми людьми

Участие в других событиях

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Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

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Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

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Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

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Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

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Ищу друзей

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Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

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Москва → Другое

Общение и прогулки

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Ищу друзей/компанию

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Поболтать о том, о сем

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Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

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Приятно провести время, погулять

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Погулять на выходных

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