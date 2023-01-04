Москва
Профиль пользователя Tatiana46775
О себе
Медитрую, занимаюсь спортом и учусь маркетингу
Хотела бы найти ребят, чтобы гулять, ходить в кафешки и все такое🤤
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Москва → Другое
Общение и прогулки
Москва → Другое
Ищу друзей/компанию
Москва → Другое
Поболтать о том, о сем
Москва → Другое
пикник в серебряном бору
Москва → Другое
Погулять по городу, вкусно покушать 🍭
Москва → Другое
Приятно провести время, погулять
Москва → Другое
Катание на лошадях
Москва → Другое
Пообщаться и погулять
Москва → Другое
Погулять на выходных
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