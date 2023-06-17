Москва
Завести новые знакомства ✨

фото пользователя Kris.Novash
прогуляться, перекусить

Привет. Расширяю круг общения и в поиске интересных людей, с которыми можно провести время и просто по пути ;)

Люблю много и долго гулять, люблю кафе/бары/рестораны, люблю танцевать( сама хожу на high heels), выставки, стендап,кальян, спонтанные поездки. В общем за активный и разносторонний образ жизни.Пишите, что-то обязательно придумаем 😇

От пользователя @Kris.Novash

54 участника
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