Привет. Расширяю круг общения и в поиске интересных людей, с которыми можно провести время и просто по пути ;) Люблю много и долго гулять, люблю кафе/бары/рестораны, люблю танцевать( сама хожу на high heels), выставки, стендап,кальян, спонтанные поездки. В общем за активный и разносторонний образ жизни.Пишите, что-то обязательно придумаем 😇

От пользователя @Kris.Novash

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Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Всем привет

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