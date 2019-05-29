Москва
Профиль пользователя Nikita11975

фото пользователя Nikita11975

О себе

Активный отдых☺️

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или баре😌немного отдохнуть.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку,выпить кофе ☕️

Участие в других событиях

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погулять, познакомиться

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Погулять, пообщаться с новыми людьми

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Пообщаться и погулять в парке

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Погулять где-нибудь в Москве

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познакомиться

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Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

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Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

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Погулять в парке Коломенское или Царицыно

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Пойти на свидание)

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А давайте поиграем в пейнтбол?)

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Погулять сегодня на вднх, могу сфоткать тебя. Желательно девушки:)

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Погулять по парку попить кофе

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