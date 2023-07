О себе

Занимаюсь фаершоу, обожаю русский и зарубежный рок (КиШ, smash into pieces, bring me the horizon и т.д.), роком вме не ограничивается, просто кайфую от музыки.

Люблю играть в компьютер (последнее время apex), обожаю гулять и проводить время с пользой, не важно будет ли это простая прогулка в парке, тусовка в клубе или занятие йогой.