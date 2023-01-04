Занимаюсь фаершоу, обожаю русский и зарубежный рок (КиШ, smash into pieces, bring me the horizon и т.д.), роком вме не ограничивается, просто кайфую от музыки. Люблю играть в компьютер (последнее время apex), обожаю гулять и проводить время с пользой, не важно будет ли это простая прогулка в парке, тусовка в клубе или занятие йогой.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → Другое Го играть в игоры и сидеть в дискорде вечером/ночью

Москва → Другое Пообщаться и потом погулять

Москва → Другое Я хочу сходить в океанариум

Москва → Другое Поболтать о том, о сем

Москва → Другое Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

Москва → Другое Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Москва → Другое Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

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