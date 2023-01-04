Москва
Профиль пользователя Veronke
О себе
Занимаюсь фаершоу, обожаю русский и зарубежный рок (КиШ, smash into pieces, bring me the horizon и т.д.), роком вме не ограничивается, просто кайфую от музыки.
Люблю играть в компьютер (последнее время apex), обожаю гулять и проводить время с пользой, не важно будет ли это простая прогулка в парке, тусовка в клубе или занятие йогой.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать беседу в тг
познакомиться
поиграть в компании в настолки 😣
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Позагорать на пляже Серебряного бора
Прогуляться,
Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть
Общение и прогулки
Прогуляться
Пообщаться, сходить в бар
Поболтать о том, о сем
Познакомиться с новыми людьми,погулять
Гулять, общаться
Погулять, пофотаться📸, выпить кофе
Я хочу сходить в океанариум
Пообщаться и потом погулять
Покататься на роликах
Го играть в игоры и сидеть в дискорде вечером/ночью
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