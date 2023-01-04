Москва
Профиль пользователя Veronke

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О себе

Занимаюсь фаершоу, обожаю русский и зарубежный рок (КиШ, smash into pieces, bring me the horizon и т.д.), роком вме не ограничивается, просто кайфую от музыки.
Люблю играть в компьютер (последнее время apex), обожаю гулять и проводить время с пользой, не важно будет ли это простая прогулка в парке, тусовка в клубе или занятие йогой.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем по вечерней Москве)

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём прогуляемся)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя mdstasy
Москва → Другое

поиграть в компании в настолки 😣

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя katerina
Москва → Другое

Прогуляться,

маленькое фото пользователя Vlaaadaaa
Москва → Другое

Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox

маленькое фото пользователя Nadya_loft
Москва → Другое

Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

маленькое фото пользователя Nataliya
Москва → Другое

Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

маленькое фото пользователя MammyJussy
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Polik
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя Marusys
Москва → Другое

Поболтать о том, о сем

маленькое фото пользователя Wiwitchery
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми,погулять

маленькое фото пользователя Mmmm
Москва → Другое

Гулять, общаться

маленькое фото пользователя ilya
Москва → Другое

Погулять, пофотаться📸, выпить кофе

маленькое фото пользователя Moormoon
Москва → Другое

Я хочу сходить в океанариум

маленькое фото пользователя egork02
Москва → Другое

Пообщаться и потом погулять

маленькое фото пользователя inst_podvodnyy
Москва → Другое

Покататься на роликах

маленькое фото пользователя elhanscar
Москва → Другое

Го играть в игоры и сидеть в дискорде вечером/ночью

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