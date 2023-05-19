Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gasta

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О себе

работаю,путешествую
рада новым знакомствам

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти новые знакомства ,съездить куда-то

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

познакомиться

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

Людей в беседу

маленькое фото пользователя Azamat
Москва → Другое

Фотосессия

маленькое фото пользователя Romeo
Санкт-Петербург → Другое

Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Москва → Другое

Прогуляться

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.