Москва
Профиль пользователя exdimon

фото пользователя exdimon

О себе

Нравится фотографировать архитектуру, необычные здания.
Бегаю марафоны, трейлы, триатлоню.
Люблю фильмы Тарантино

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Пробежать марафон. Кластер B

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя Tatiana46775
Москва → Другое

Погулять, пообщаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

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Кататься на роликах и великах ,ЮЗАО москва

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