Москва
Профиль пользователя Polly98

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О себе

Работаю в айти, люблю активный образ жизни, совсем ещё недавно переехала из Казани в Москву и ищу друзей :)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → собрать компанию

Провести вместе вечер

Москва → другое

покататься на великах)

Сочи → другое

Погулять в центре пока я здесь :)

Москва → собрать компанию

Для пятничных и субботних баров

Москва → собрать компанию

Провести интересно вечер

Москва → пообщаться

подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Nadezhda_Mur
Москва → Другое

Girls 25+ ищу подружек)

маленькое фото пользователя Nadya_loft
Москва → Другое

Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

маленькое фото пользователя Michael
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать или тусить

Москва → Другое

Я готова пойти

маленькое фото пользователя LizaS
Москва → Другое

Разыскиваются красивые и весёлые подруги!

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Погулять, перекусить

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя egork02
Москва → Другое

Пообщаться и потом погулять

маленькое фото пользователя Azamat
Москва → Другое

Фотосессия

маленькое фото пользователя Vladimir1312
Москва → Другое

Надеюсь, мы подружимся?

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Север Москвы . Людей в позитивную компанию

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Москва → Другое

Ищу компанию на новый год

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Москва → Другое

В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022

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Снять лофт (караоке)

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