Работаю в айти, люблю активный образ жизни, совсем ещё недавно переехала из Казани в Москву и ищу друзей :)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)

Сочи → другое Погулять в центре пока я здесь :)

Москва → Другое В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022

Москва → Другое Ищу компанию на новый год

Москва → Другое Пообщаться и потом погулять

Москва → Другое Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь

Москва → Другое Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.