Москва
Профиль пользователя Polly98
О себе
Работаю в айти, люблю активный образ жизни, совсем ещё недавно переехала из Казани в Москву и ищу друзей :)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
События пользователя
Москва → собрать компанию
Провести вместе вечер
Москва → другое
покататься на великах)
Сочи → другое
Погулять в центре пока я здесь :)
Москва → собрать компанию
Для пятничных и субботних баров
Москва → собрать компанию
Провести интересно вечер
Москва → пообщаться
подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)
Участие в других событиях
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Girls 25+ ищу подружек)
Москва → Другое
Интересная и креативная прогулка со съёмкой от меня 😀🤟🏻
Москва → Другое
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Создавать или тусить
Москва → Другое
Я готова пойти
Москва → Другое
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!
Москва → Другое
Погулять, перекусить
Москва → Другое
Отпраздновать Новый Год в компании 🎅🎉🎁 Присоединяйтесь
Москва → Другое
Пообщаться и потом погулять
Москва → Другое
Фотосессия
Москва → Другое
Надеюсь, мы подружимся?
Москва → Другое
Север Москвы . Людей в позитивную компанию
Москва → Другое
Ищу компанию на новый год
Москва → Другое
В Москве, по интересным местам 10 сентября 2022
Москва → Другое
Снять лофт (караоке)
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