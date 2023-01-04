Москва
Профиль пользователя Andre97
О себе
Катаюсь на горных лыжах, борде, нравится картинг, иногда хожу на квесты и играю в настолки
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес ✝️ Религия 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
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