Москва
Профиль пользователя Andre97

фото пользователя Andre97

О себе

Катаюсь на горных лыжах, борде, нравится картинг, иногда хожу на квесты и играю в настолки

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес ✝️ Религия 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Поехать покататься на лыжах в Сорочаны/волен

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

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