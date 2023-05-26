Москва
Профиль пользователя Nastyushkin

фото пользователя Nastyushkin
фото #2 пользователя Nastyushkin

О себе

Люблю гимнастику, спорт
Закончила факультет журналистики
Снимаю и монтирую видео
Стараюсь вести видеоблог
Активный образ жизни

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Го фотографироваться

Москва → пообщаться

Ищу подружку🤗

Москва → сходить на мероприятие

Погнали в клуб 💃

Москва → сходить на мероприятие

Ищу подружку в клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Пенная вечеринка + кино под открытым небом

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Хочу найти девчонок

Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Пишите, кто хочет подышать весной)

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Прогулка по парку

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.