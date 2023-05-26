Москва
Профиль пользователя Nastyushkin
О себе
Люблю гимнастику, спорт
Закончила факультет журналистики
Снимаю и монтирую видео
Стараюсь вести видеоблог
Активный образ жизни
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
Москва → Другое
Хочу найти девчонок
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Пишите, кто хочет подышать весной)
Москва → Другое
подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)
Москва → Другое
Прогулка по парку
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