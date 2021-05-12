Москва
Профиль пользователя Diana_caxxap
О себе
Если ты также как и я на пути в лучшей версии себя, то предлагаю познакомиться 🫰🏻
Увлекаюсь медитациями, чтением психологических книг, стрейчингом, танцами и многим другим
Люблю посещать новые места и интересно проводить время
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг!💕
Ищу подруг❤️🔥
Гулять и смеяться
ищу подруг💞
Ищу подружку❤️🩹
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Провести вместе вечер
Прогуляться, перекусить, выпить в центре
Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠
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