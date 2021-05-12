Москва
Профиль пользователя Diana_caxxap

фото пользователя Diana_caxxap
фото #2 пользователя Diana_caxxap

О себе

Если ты также как и я на пути в лучшей версии себя, то предлагаю познакомиться 🫰🏻

Увлекаюсь медитациями, чтением психологических книг, стрейчингом, танцами и многим другим

Люблю посещать новые места и интересно проводить время

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем общаться

Участие в других событиях

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Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

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Провести вместе вечер

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Прогуляться, перекусить, выпить в центре

маленькое фото пользователя 6Darya6
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Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠

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