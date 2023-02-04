Москва
Профиль пользователя Artemiy

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О себе

Люблю киношки 50-80-х и гулять по московским изогнутым улочкам )

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт в Зинзивере

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по вечерней/ночной Москве

Балашиха → прогуляться, перекусить

Затусить в Балашихе

Москва → другое

Купание в проруби на Крещение

Москва → прогуляться, перекусить

Бар на Китай-городе сейчас

Москва → другое

Поход по барам до утра )

Москва → другое

Пройтись по клубам Балашихи

Москва → сходить на мероприятие

Церковное богослужение

Москва → другое

Церковное богослужение

Москва → другое

Затусить с пятницы на субботу

Москва → другое

Церковное богослужение

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по вечерней/ночной Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по ночной Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Прямо сейчас в барчик в центре

Москва → прогуляться, перекусить

По вечерней/ночной Москве

Москва → другое

Воскресное богослужение и снежная горка

Москва → сходить на мероприятие

Воскресная литургия (богослужение) на Тверской

Москва → другое

Затусить в Зинзивере

Москва → другое

В церковь утром 1-го янв.

Москва → другое

Церковное богослужение

Москва → другое

Церковное богослужение

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по ночной Москве

Москва → сходить на мероприятие

Сегодня на концерт в 16 тонн

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, выставка, кино, концерт, бар

Москва → сходить на мероприятие

Культурная программа на сегодняшний понедельник

Москва → другое

Затусить днём/вечером в воскресенье

Москва → собрать компанию

Шашлыки у Черкизовского пруда

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Karina25
Москва → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя Aliana
Москва → Другое

Пообщаться с друг другом

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

маленькое фото пользователя 12mk
Москва → Другое

Что найти много друзей

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Daria20
Москва → Другое

Общение, друзей.

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя Sierra
Москва → Другое

Прогулка в новом году

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя Tanya_2010
Москва → Другое

Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Bebyfox
Москва → Другое

Я хочу просто поговорить, и подружиться

маленькое фото пользователя Asya.a
Москва → Другое

Ищу мотиватора

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

маленькое фото пользователя Ilada
Москва → Другое

Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить )

маленькое фото пользователя HeavenInHell
Москва → Другое

Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?

маленькое фото пользователя Anyshka
Москва → Другое

Прогуляться по старой Москве

маленькое фото пользователя Lerpa1209
Москва → Другое

Хочу найти мужщину

маленькое фото пользователя Irina4
Москва → Другое

Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета

маленькое фото пользователя Stea
Москва → Другое

ЦАО или ЮАО продолжаем праздновать

маленькое фото пользователя Mary_Lis
Москва → Другое

Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00

маленькое фото пользователя Iren1320
Москва → Другое

Винишко, прогулки

маленькое фото пользователя Marina_0908
Москва → Другое

Проводить интересно время в Москве и не только

маленькое фото пользователя Sandra76
Москва → Другое

Гулять, играть, веселиться;)

маленькое фото пользователя zhezhnya
Москва → Другое

где хайпушки

маленькое фото пользователя Klary
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Floweret
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы, покурить кальян

маленькое фото пользователя desertSuN
Москва → Другое

Кто хочет погулять, пишите)

маленькое фото пользователя Vika5326
Москва → Другое

Встретимся

маленькое фото пользователя Ludmilka
Москва → Другое

Гулять тусить

маленькое фото пользователя almarina
Москва → Другое

Ищу компанию для общения

маленькое фото пользователя Kristi98
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Maria29
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Anna_Dieva
Москва → Другое

Культурные мероприятия и культурное развитие

маленькое фото пользователя Polina_Jasna
Москва → Другое

Посмотреть, как украсили Москву к празднику!🎄

маленькое фото пользователя Lelik
Москва → Другое

Выпить кофе

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