Москва
Профиль пользователя Artemiy
О себе
Люблю киношки 50-80-х и гулять по московским изогнутым улочкам )
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Концерт в Зинзивере
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по вечерней/ночной Москве
Балашиха → прогуляться, перекусить
Затусить в Балашихе
Москва → другое
Купание в проруби на Крещение
Москва → прогуляться, перекусить
Бар на Китай-городе сейчас
Москва → другое
Поход по барам до утра )
Москва → другое
Пройтись по клубам Балашихи
Москва → сходить на мероприятие
Церковное богослужение
Москва → другое
Церковное богослужение
Москва → другое
Затусить с пятницы на субботу
Москва → другое
Церковное богослужение
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по вечерней/ночной Москве
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по ночной Москве
Москва → прогуляться, перекусить
Прямо сейчас в барчик в центре
Москва → прогуляться, перекусить
По вечерней/ночной Москве
Москва → другое
Воскресное богослужение и снежная горка
Москва → сходить на мероприятие
Воскресная литургия (богослужение) на Тверской
Москва → другое
Затусить в Зинзивере
Москва → другое
В церковь утром 1-го янв.
Москва → другое
Церковное богослужение
Москва → другое
Церковное богослужение
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по ночной Москве
Москва → сходить на мероприятие
Сегодня на концерт в 16 тонн
Москва → прогуляться, перекусить
Прогулка, выставка, кино, концерт, бар
Москва → сходить на мероприятие
Культурная программа на сегодняшний понедельник
Москва → другое
Затусить днём/вечером в воскресенье
Москва → собрать компанию
Шашлыки у Черкизовского пруда
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Что найти много друзей
Москва → Другое
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Провести вместе вечер
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход
Москва → Другое
Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить )
Москва → Другое
Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?
Москва → Другое
Прогуляться по старой Москве
Москва → Другое
Хочу найти мужщину
Москва → Другое
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
Москва → Другое
ЦАО или ЮАО продолжаем праздновать
Москва → Другое
Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00
Москва → Другое
Винишко, прогулки
Москва → Другое
Проводить интересно время в Москве и не только
Москва → Другое
Гулять, играть, веселиться;)
Москва → Другое
где хайпушки
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы, покурить кальян
Москва → Другое
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → Другое
Встретимся
Москва → Другое
Гулять тусить
Москва → Другое
Ищу компанию для общения
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Культурные мероприятия и культурное развитие
Москва → Другое
Посмотреть, как украсили Москву к празднику!🎄
Москва → Другое
Выпить кофе
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