Москва
Профиль пользователя George
О себе
📍Сочи🏝 📍Москва🚇
Рост: 188 см 🇰🇷
Знак 🦁
Холост✅
Женат не был, детей нету✅
Увлечения и хобби:
✔️театр 🎭🎎
✔️мюзиклы 🎟🕺💃👏
✔️выставки 🎨🪆🖼🏺⚱️
✔️концерты классической музыки 🎹🎻🎼
✔️люблю готовить 👨🍳🍲🍳🥩🥗
✔️кино 🎞📽🎬
✔️футбол ⚽️🏟❤️💙 Barcelona
✔️edm music 🎧🎛🎚
✔️фестивали 💥🎊🪅🎇🎆🎉🎈
✔️компьютерный гик 👨💻🔩⚙️🪛💡
✔️apple 💻🖥📱⌚️🔋
✔️ps4 🎮
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Завести новые знакомства ✨
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Для пятничных и субботних баров
Классно проводить время друг с другом
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Прогуляться
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Прогуляться ,сходить в кино
Сходить в бар и потанцевать
Выпить винца в баре
Найти новых друзей
Знакомство для дружбы
Общаться, гулять
Завести новых друзей)
Прогуляться, перекусить
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Найти подругу/друга для дружбы
Я хочу по болтать , подружиться
Поговорим?
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Гулять и смеяться
Поговорим?
Погулять по району
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Прогуляться, попить кофе
Пойти выпить
Прекрасное знакомство
Круто провести время
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Пойдём гулять?)
Гоу гулять
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Найти друга )
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
У кого тоже нет планов на нг?)
Рина, 25 лет., Москва
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Прогуляться
Прогуляемся?
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Провести тематическую вечеринку
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Погулять , покурить кальян
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Крутое времяпровождение
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Интернет друзья, найдитесь)
Гулять по Москве, ищу новое окружение
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Сходить в галерею и выпить кофе :з
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Провести вместе вечер
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Погулять в Царицыно
Собрать компанию
Знакомиться
Сходить на интересное мероприятие
Сходить в театр по Пушкинской карте🍓
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход
Сходить на каток
Пошли в кино
Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта
Хочу найти мужщину
Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать
Прогуляться по Центру Москвы
Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной
Сходить в ресторан/театр и сделать фотографии друг другу
Попить пива)
Ищу подругу/друга
ЦАО или ЮАО продолжаем праздновать
Смотрит фильм
Составьте компанию
Пошли гулять по Москве
Погулять) и тд
Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂
Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные
Люблю по кушать
Пообщаться о чем-нибудь интересном)
Пойти в клуб
Сходить потенцевать в клуб
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Хочу попить кофе и пообщаться)
хочу гулять и веселиться
🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜
Танцевать в бар под мировую попсу 😁
Чаепитие «Лесная чайная»
Встретить Новый год
Сходить в интересное место, например в караоке!)
Сходим в музей "точка G" :)
Третьяковская галерея 11.05
Кто завтра на горнолыжку хочет поехать?
Сходить на стендап)
Хочу кушать) срочно
Прогуляться
Прогуляться, сходить в кинотеатр
Собрать компанию
Gestalt club 23:00
Собрать активных ребят в новую компанию
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