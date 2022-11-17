Москва
Профиль пользователя George

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О себе

📍Сочи🏝 📍Москва🚇
Рост: 188 см 🇰🇷
Знак 🦁
Холост✅
Женат не был, детей нету✅

Увлечения и хобби:
✔️театр 🎭🎎
✔️мюзиклы 🎟🕺💃👏
✔️выставки 🎨🪆🖼🏺⚱️
✔️концерты классической музыки 🎹🎻🎼
✔️люблю готовить 👨‍🍳🍲🍳🥩🥗
✔️кино 🎞📽🎬
✔️футбол ⚽️🏟❤️💙 Barcelona
✔️edm music 🎧🎛🎚
✔️фестивали 💥🎊🪅🎇🎆🎉🎈
✔️компьютерный гик 👨‍💻🔩⚙️🪛💡
✔️apple 💻🖥📱⌚️🔋
✔️ps4 🎮

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в 📍Gestalt club

Москва → пообщаться

Привет👋 Меня зовут Гоша, давай знакомиться 🤗

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться/ погулять/покурить кальян/театр&мюзиклы/клубы/концерты

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Vikulya
Москва → Другое

Найти подругу/друга для дружбы

маленькое фото пользователя Angelina21
Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

маленькое фото пользователя Vika_111
Москва → Другое

Пойдём гулять?)

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

У кого тоже нет планов на нг?)

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Tatyana21
Москва → Другое

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя LidiMart
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Viku
Москва → Другое

Покурить кальян на набережной у капота 😺

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя KatyshaNaid
Москва → Другое

Интернет друзья, найдитесь)

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя amymustdie
Москва → Другое

Сходить в галерею и выпить кофе :з

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя gliy23
Москва → Другое

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя ViktoriaBorkova
Москва → Другое

Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Nastya111
Москва → Другое

Собрать компанию

маленькое фото пользователя Irina_love
Москва → Другое

Знакомиться

маленькое фото пользователя Anastasiamudrai
Москва → Другое

Сходить на интересное мероприятие

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Сходить в театр по Пушкинской карте🍓

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на каток

маленькое фото пользователя Mira1
Москва → Другое

Пошли в кино

маленькое фото пользователя Lino4ka
Москва → Другое

Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

маленькое фото пользователя Lerpa1209
Москва → Другое

Хочу найти мужщину

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы

маленькое фото пользователя Shlappi
Москва → Другое

Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной

маленькое фото пользователя Moana
Москва → Другое

Сходить в ресторан/театр и сделать фотографии друг другу

маленькое фото пользователя Dasha00000
Москва → Другое

Попить пива)

маленькое фото пользователя Milfftgvv
Москва → Другое

Ищу подругу/друга

маленькое фото пользователя Stea
Москва → Другое

ЦАО или ЮАО продолжаем праздновать

маленькое фото пользователя Snake288
Москва → Другое

Смотрит фильм

маленькое фото пользователя angelina09Sa
Москва → Другое

Составьте компанию

маленькое фото пользователя Olga2408
Москва → Другое

Пошли гулять по Москве

маленькое фото пользователя vftuz13
Москва → Другое

Погулять) и тд

маленькое фото пользователя novelaaa
Москва → Другое

Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные

маленькое фото пользователя Maria2000
Москва → Другое

Люблю по кушать

маленькое фото пользователя Katu
Москва → Другое

Пообщаться о чем-нибудь интересном)

маленькое фото пользователя Erika_K
Москва → Другое

Пойти в клуб

маленькое фото пользователя Elena123456789
Москва → Другое

Сходить потенцевать в клуб

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Москва → Другое

Хочу попить кофе и пообщаться)

маленькое фото пользователя karinka
Москва → Другое

хочу гулять и веселиться

маленькое фото пользователя Evaeva
Москва → Другое

🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜

маленькое фото пользователя Annie
Москва → Другое

Танцевать в бар под мировую попсу 😁

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Чаепитие «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Leksy
Москва → Другое

Встретить Новый год

маленькое фото пользователя Anasty7878
Москва → Другое

Сходить в интересное место, например в караоке!)

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходим в музей "точка G" :)

маленькое фото пользователя AnnGOrkova
Москва → Другое

Третьяковская галерея 11.05

маленькое фото пользователя Svetik12
Москва → Другое

Кто завтра на горнолыжку хочет поехать?

маленькое фото пользователя Vasilisarubtsova
Москва → Другое

Сходить на стендап)

маленькое фото пользователя Natali1
Москва → Другое

Хочу кушать) срочно

маленькое фото пользователя Natalya2108
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Gulnara
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в кинотеатр

маленькое фото пользователя Mari1
Москва → Другое

Собрать компанию

маленькое фото пользователя Akina
Москва → Другое

Gestalt club 23:00

маленькое фото пользователя Dimas1993
Москва → Другое

Собрать активных ребят в новую компанию

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