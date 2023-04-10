Всем привет! 🫶🏼 Я Анастасия , мне 27 и я ищу человека с похожими взглядами на жизнь и интересами для общения и совместного времяпрепровождения, а именно для походов в театр, филармонию, консерваторию и на разные выставки. Ну, без прогулок по ЗЯ тут не обойтись! 😂 Мои интересы: музыка, живопись,психология,медицина, философия и очеееень долгие прогулки на свежем воздухе. Если вам нравятся: бары,клубешники, кальяны, много мата и алкоголя, то нам с вами не по пути! 🥹 И, да, я совсем не люблю фоткаться, но могу попробовать пофотографировать тебя!😂

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

📚 Книги

Москва → пообщаться Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое подругу :) сама в Москве с августа) вместе гулять, проводить время)

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Москва → Другое Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

Алматы → Другое Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

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