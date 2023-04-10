Москва
Профиль пользователя Sein_und_zeit

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О себе

Всем привет! 🫶🏼
Я Анастасия , мне 27 и я ищу человека с похожими взглядами на жизнь и интересами для общения и совместного времяпрепровождения, а именно для походов в театр, филармонию, консерваторию и на разные выставки. Ну, без прогулок по ЗЯ тут не обойтись! 😂
Мои интересы: музыка, живопись,психология,медицина, философия и очеееень долгие прогулки на свежем воздухе.
Если вам нравятся: бары,клубешники, кальяны, много мата и алкоголя, то нам с вами не по пути! 🥹
И, да, я совсем не люблю фоткаться, но могу попробовать пофотографировать тебя!😂

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги

События пользователя

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