Из досуга признаю только актиный отдых, клубы не моё)) Люблю зимние виды спорта, занимаюсь бегом и учавствую в забегах. Всегда открыт к новому(я айтишник). Обожаю авторское и большое кино Кубрика и Кэмерона,готов болтать часами)) Люблю настолки и спонтанные путишевствия.

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

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💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

Москва → Другое Если ты в Москве

Москва → Другое Погулять в парке Царицыно или в Коломенском

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

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