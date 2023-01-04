Москва
Профиль пользователя Igor_Chernov
О себе
Из досуга признаю только актиный отдых, клубы не моё))
Люблю зимние виды спорта, занимаюсь бегом и учавствую в забегах. Всегда открыт к новому(я айтишник).
Обожаю авторское и большое кино Кубрика и Кэмерона,готов болтать часами))
Люблю настолки и спонтанные путишевствия.
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей
Пора выбираться на улицу! ☀️
Классно проводить время друг с другом
Прогуляться
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Прогуляться ,сходить в кино
Выпить винца в баре
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Гоу гулять
Найти друга )
Сходить на ферму альпак
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Погулять по городу
Провести вместе вечер
Го пить кофе или гулять
Погулять, попить кофе
Потренить вместе
Подругу или подруг))
Настольные игры
Фестиваль стиля "Сирень"
Пробежки по ВДНХ
Погулять в парке Царицыно или в Коломенском
Если ты в Москве
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