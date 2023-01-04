Москва
Профиль пользователя Igor_Chernov

фото пользователя Igor_Chernov
фото #2 пользователя Igor_Chernov

О себе

Из досуга признаю только актиный отдых, клубы не моё))
Люблю зимние виды спорта, занимаюсь бегом и учавствую в забегах. Всегда открыт к новому(я айтишник).

Обожаю авторское и большое кино Кубрика и Кэмерона,готов болтать часами))

Люблю настолки и спонтанные путишевствия.

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести вместе вечер

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Го пить кофе или гулять

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Погулять, попить кофе

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Потренить вместе

маленькое фото пользователя Sasha_Vecher
Москва → Другое

Подругу или подруг))

маленькое фото пользователя LisaAlisa030
Москва → Другое

Настольные игры

маленькое фото пользователя Toritii
Москва → Другое

Фестиваль стиля "Сирень"

маленькое фото пользователя Zdes
Москва → Другое

Пробежки по ВДНХ

маленькое фото пользователя Kotanna91
Москва → Другое

Погулять в парке Царицыно или в Коломенском

маленькое фото пользователя Vika5326
Москва → Другое

Если ты в Москве

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